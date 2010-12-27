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Дзюба может продолжить карьеру в Италии в 2020 году 
Сегодня, 15:51
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IRINA_CHALKINA

Дзюба может продолжить карьеру в Италии в 2020 году 

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"Интер" интересуется нападающим "Зенита".

В четверг, 17 октября, стало известно, что итальянский футбольный клуб "Интер" заинтересовался нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой. Об этом сообщает Il Giornale.

По данным инсайдеров, "Интер" планирует сделать официальное предложение Дзюбе в январе текущего года. Напомним, что у нападающего заключен договор с петербургским клубом действует до лета 2020 года.

Известно, что итальянский клуб занялся поиском форварда после того, как появилась информация, что Алексис Санчес выбыл из игры из-за травмы.

Ранее мы сообщали о том, что Черчесов подарил футболку Дзюбы ведущему Соловьеву

Фото:Вконтакте/ФК "Зенит"

 

Теги: дзюба, зенит, новости спб, футбол в россии и европе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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