  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Черчесов подарил футболку Дзюбы ведущему Соловьеву
Сегодня, 9:44
115
nastya960

Черчесов подарил футболку Дзюбы ведущему Соловьеву

0 0

На футболке есть автограф футболиста.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сделал подарок телеведущему Владимиру Соловьеву. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Черчесов вручил телеведущему футболку сборной с фамилией капитана и нападающего национальной команды Артема Дзюбы. Также на футболке есть автограф футболиста.

Сейчас сборная России находится на втором месте в турнирной таблице группы чемпионата Европы с 21 очком. У Бельгии, которая находится на втором месте, на три очка больше.

Ранее Дзюба встретился с мальчиком с "прической Ибрагимовича".

Фото: Instagram/ vrsoloviev

Теги: дзюба, соловьев, черчесов
Категории: Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии