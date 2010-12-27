Черчесов подарил футболку Дзюбы ведущему Соловьеву

На футболке есть автограф футболиста.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сделал подарок телеведущему Владимиру Соловьеву. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Черчесов вручил телеведущему футболку сборной с фамилией капитана и нападающего национальной команды Артема Дзюбы. Также на футболке есть автограф футболиста.

Сейчас сборная России находится на втором месте в турнирной таблице группы чемпионата Европы с 21 очком. У Бельгии, которая находится на втором месте, на три очка больше.

Ранее Дзюба встретился с мальчиком с "прической Ибрагимовича".

Фото: Instagram/ vrsoloviev