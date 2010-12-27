Дзюба предложил мальчику попить чаю и побить любого из футболистов.

Во вторник, 8 октября, Дзюба встретился с мальчиком с "прической Ибрагимовича". Об этом сообщает спортивный журналист Павел Гуревич в своем Twitter.

Дзюба предложил мальчику попить чаю и побить любого из футболистов. Также форвард и Прохор Ильиных сделали совместные фото.

Ранее в СМИ появилась информация, что завуч и директор школы выказали свое недовольство по поводу прически четвероклассника. Мальчик сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик, чтобы быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича . Как рассказал пресс-секретарь администрации, в школе есть положение, которое запрещает носить необычные прически.

СК рассмотрит вопрос о возможном превышении должностных полномочий. Следователи опросили четвероклассника, его родителей, директора и учителя.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские студенты просят Путина сохранить старейший лесотехнический вуз России.

Фото:Артем Дзюба/вк