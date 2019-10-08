Студенты уверяют, что у них имеется четкий план того, как реформировать и оптимизировать работу вуза и всей лесной отрасли в целом.

Петербургские студенты просят Путина сохранить старейший лесотехнический вуз России. Соответствующий видеоролик появился в официальной группе студсовета СПбГЛТУ.

По словам студентов, ректор Лесотехнического университета Ю.И. Беленький, называет главным мотивом объединения с Университетом технологии и дизайна недостаточное финансирование вуза.

Мы считаем - нет никаких гарантий, что такое преобразование принесет новые деньги. Но, несомненно, оно нанесет урон профессиональному лесному образованию, что сегодня видно на примере присоединения Московского университета леса к Московскому техническому университету имени Н.Э. Баумана заявили студенты

Молодые люди отметили, что такое присоединение практически неизбежно приведет к утрате университетом своей уникальной лесной специализации, снижению уровня профессиональной подготовки специалистов именно лесного профиля.

Главными адресатами выступления являются президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, студенты создали петицию. Её подписали почти 10 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что студенты из Ленобласти получили право на льготный проезд в Петербурге.

Видео:Совет обучающихся СПбГЛТУ | Студсовет