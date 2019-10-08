Петербургские студенты просят Путина сохранить старейший лесотехнический вуз России. Соответствующий видеоролик появился в официальной группе студсовета СПбГЛТУ.
По словам студентов, ректор Лесотехнического университета Ю.И. Беленький, называет главным мотивом объединения с Университетом технологии и дизайна недостаточное финансирование вуза.
Мы считаем - нет никаких гарантий, что такое преобразование принесет новые деньги. Но, несомненно, оно нанесет урон профессиональному лесному образованию, что сегодня видно на примере присоединения Московского университета леса к Московскому техническому университету имени Н.Э. Баумана
заявили студенты
Молодые люди отметили, что такое присоединение практически неизбежно приведет к утрате университетом своей уникальной лесной специализации, снижению уровня профессиональной подготовки специалистов именно лесного профиля.
Главными адресатами выступления являются президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, студенты создали петицию. Её подписали почти 10 тысяч человек.
Ранее мы сообщали о том, что студенты из Ленобласти получили право на льготный проезд в Петербурге.
Видео:Совет обучающихся СПбГЛТУ | Студсовет
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