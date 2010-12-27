  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Студенты из Ленобласти получили право на льготный проезд в Петербурге
Сегодня, 7:23
35
lesjasap

Студенты из Ленобласти получили право на льготный проезд в Петербурге

0 0

В Правительстве области рассказали как студентам получить льготу.

В Ленобласти вступили в законную силу изменения в Социальном кодексе. Теперь студенты получили право льготного проезда на территории Петербурга. Для того, чтобы попасть в льготную категорию, молодые люди должны обучаться в одном из вузов Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба правительства. 

Также льгота предоставляется только тем категориям граждан, доход на каждого члена семьи не превышает 40 процентов от среднего дохода в Ленобласти. Для получения бесплатного проезда необходимо подтвердить свое право на эту услугу. Для этого студент обязан посетить филиал Центра соцзащиты населения по месту жительства и предоставить документы, которые подтверждают состав семьи и доходы за последние полгода.

Те, кто уже получает соцпомощь в Ленобласти,, могут не предоставлять еще раз сведения.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы отмыли мозаичную детскую площадку "Морское дно".

Фото: Piter.tv
 

Теги: льготный проезд, студенты
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии