Около 40 человек заделывали трещины.

В понедельник, 7 октября, петербуржцы отмыли мозаичную детскую площадку "Морское дно". Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

Необычная детская площадка находится на Среднеохтинском проспекте. В народе её называют "Гауди" и "Мозаичный дворик", а официальное название — "Морское дно". На "субботник" вышли около 40 местных жителей, в том числе и дети. Реставрацию планируют повторить весной.

Площадку создали студенты разных курсов ГАСУ в 1980 году. "Морское дно" — одна из нескольких сохранившихся мозаичных площадок в городе и единственная в районе.

Ранее мы сообщали о том, что центр Петербурга зачистят от "наследия 90-х".

Фото:kirill_mihailow/instagram