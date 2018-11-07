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Молодежный "Зенит" обошел сверстников из "Лиона"
Сегодня, 16:08
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Молодежный "Зенит" обошел сверстников из "Лиона"

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Игра закончилась со счетом 3:1.

Юношеская команда "Зенита" обыграла молодежный "Лион" со счетом 3:1. Матч группы G юношеской Лиги УЕФА прошел сегодня, 27 ноября, на стадионе "Смена".

"Зенит" уверенно вёл мяч на протяжении практически всей игры. Голы забили Кирилл Кравцов, Кирилл Косарев и Даниил Шамкин. Со стороны французов разбавил счет Флоран да Сильва.

Для младшего "Зенита" это первая победа в турнире. Сейчас у команды четыре очка и четвертое место в группе. Юношам предстоит сыграть заключительный матч с "Бенфикой"-м 10 декабря на поле оппонентов.

Ранее капитан "Зенита" прокомментировал предстоящую встречу с "Лионом".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: юношеская лига уефа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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