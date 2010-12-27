Капитан "Зенита" прокомментировал предстоящую встречу с "Лионом"

Игра с французским клубом пройдет в среду, 27 ноября, на "Газпром Арене".

После победы в матче РПЛ с "Рубином", капитан команды сине-бело-голубых Бранислав Иванович поделился впечатлениями от матча, а также рассказал, как команда воспринимает предстоящую игру с "Лионом" в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.

Он отметил, что гол от "Рубина" был пропущен из-за потери концентрации команды во втором тайме, однако, несмотря на забитый мяч они все равно смогли одержать победу над хозяевами поля.

"Мы находились в равных условиях с соперником. Надо просто быстро привыкать. Показывать хороший футбол — это самый главный принцип, который должен работать на любом поле", - заявил Иванович

Иванович также прокомментировал предстоящий матч с французким "Лионом", который пройдет в рамках финального тура группового этапа ЛЧ. Он назвал эту игру - "игрой жизни". По его словам, из-за того, что матч пройдет на родном поле, надо быть максимально готовыми ко всему.

Напомним, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов, сине-бело-голубым необходимо одержать победу над французами, а также выиграть в следующей игре над португальским клубом "Бенфика".

Ранее мы сообщали, что Семак комплиментарно отозвался о Дзюбе после матча с "Рубином".

Фото: ФК "Зенит"