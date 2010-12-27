Семак комплиментарно отозвался о Дзюбе после матча с "Рубином"

Он посчитал его лучшим бомбардиром России.

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак рассказал о впечатлениях от игры своей команды с хозяевами матча "Рубином". Он оценил игру Дзюбы, который смог забить второй гол в матче, тем самым вырвав победу для своей команды. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Зенит".

"Артем Дзюба сегодня вышел и делом доказал, что является лучшим бомбардиром нашей команды, сборной России и нашего чемпионата", - отметил главный тренер сине-бело-голубых.

Напомним, что встреча между "Зенитом" и "Рубином", проходящая в рамках 17-го тура РПЛ закончилась победой питерского клуба со счетом 2:1. Таким образом они еще больше закрепили свое лидерство в турнирной таблице чемпионата.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"