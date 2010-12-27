"Зенит" одержал победу над "Рубином" в матче РПЛ

Матч закончился на 93-й минуте со счетом 2:1.

В субботу, 23 ноября, в Казани на стадионе "Центральный" в рамках 17-го тура РПЛ прошла встреча двух команд: петербургский "Зенит" и казанский "Рубин". По итогу матча победили сине-бело-голубые.

Во время первого тайма единственный гол смог забить нападающий "Зенита" Сердар Азмун. Он смог реализовать момент, который возник после паса от Кузяева, и закинул мяч в левый угол ворот соперника.

Во время второго тайма хозяева поля стали играть увереннее, что привел к голу в исполнении Евгения Маркова на 66 минуте матча. Однако, спустя 13 минут Артем Дзюба с 12-и метров пробил в правый угол ворот "Рубина", тем самым вырвав победу для своей команды.

Во время матча обе команды показали приблизительно одинаковое владение мячом - 57 у сине-бело-голубых и 43 у "Рубина".

После этой победы петербургский клуб еще больше закрепил свое лидерство в Российской Премьер-Лиге. Следующий матч команда Семака проведет уже в среду, 27 ноября. Они встретятся с французским "Лионом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге проходит празднование юбилея первого чемпионства "Зенита".

Фото: ФК "Зенит"