Молодежный "Зенит" победил сверстников из "Динамо"

Игра закончилась со счетом 1:0.

Последняя домашняя игра года завершилась для юных зенитовцев победой: молодежная команда петербургского клуба обыграла сверстников из московского "Динамо". Матч группового этапа Юношеской лиги УЕФА 5 декабря завершился со счетом 1:0.

Автором единственного победного гола стал Вадим Симутенков. Сегодняшним выигрышем "Зенит"-м добавил себе очков и вышел на второе место с "Локомотивом" с 33 очками.

Младших петербуржцев ждет заключительный матч года в Португалии – зенитовцы сыграют с юными футболистами из "Бенфики" 10 декабря.

Старший "Зенит" также готовится к завершающим играм 2019 года. По матчам уже дал прогноз наш спортэксперт.

Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте