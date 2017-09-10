Прогноз от спортэксперта: "Зенит" остановит победное шествие "Динамо"

Piter.TV узнал у российского тренера и футболиста Алексея Стрепетова о его предчувствиях по двум последним играм "Зенита" в этом году.

До конца этого года "Зениту" предстоит сыграть еще два важных матча – с московским "Динамо" (6 декабря) и с португальской "Бенфикой" (10 декабря). Чего ожидать от решающих игр и чем нужно озаботиться петербуржцам, Piter.TV рассказал российский тренер и бывший зенитовец Алексей Стрепетов.

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Важно, насколько будет готов "Зенит". Стопроцентно мы не готовы – есть травмированные и дисквалифицированные игроки. Я думаю, вся наша обойма позволит играть только на победу. Я очень надеюсь на Кержакова, он уверенно играет и должен так продолжать, даже еще сильнее. Два центральных защитника – наши опорные Ракицкий и Иванович. Думаю, "Зенит" остановит победное шествие "Динамо". – поделился Стрепетов.

Тренер отметил, что команде будет не хватать дисквалифицированного после игры со "Спартаком" Магомеда Оздоева, поскольку футболист отлично взаимодействовал с форвардом Артемом Дзюбой и забивал хорошие мячи. Однако на поле могут себя показать Барриос, Кузяев, Шатов и Ерохин. Алексей Стрепетов подчеркнул, что команде нужно быть более результативной, и что к Дриусси и Азмуну у тренера также большие ожидания.

У нас есть минус: мы создаем моменты и не реализовываем их. Зарубежные команды превращают даже полумомент в гол. Беда российского футбола, и наша в том числе, – нереализация голевых моментов. – посетовал тренер.

В матче с "Бенфикой" петербуржцам тоже придется непросто. Стрепетов считает, что "Зенит" однозначно будет нацеливаться на победу. Португальцам, говорит тренер, нужна победа с разницей в два мяча, чтобы выйти в лигу Европы, и сине-бело-голубые должны быть готовы именно к этому.

Мы должны не проиграть "Бенфике", и у нас будет европейская весна. Нас устроит, если "Лейпциг" не проиграет "Лиону" и "Зенит" не уступит португальцам. Даже с ничьими мы выходим в Лигу Чемпионов. "Зениту" надо не испортить окончание хорошего первого этапа чемпионата России по выступлениям. Мы провалили игру с "Лейпцигом", но все остальные были достойными. – напомнил Стрепетов.

Также тренер отметил, что петербуржцам могут помочь болельщики. Поддержка на родном стадионе от многочисленных фанатов всегда ощутима, но эксперт надеется, что группа болельщиков отправится за командой на поле гостей и поддержит ее в любую минуту.

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Фото: Piter.TV