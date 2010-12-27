"Сыграли очень самоотверженно, агрессивно". Эксперт оценил прошедший матч "Зенита" с "Бенфикой"

Алексей Стрепетов о самом шикарном голе, экзамене для Семака и болельщиках.

2 октября "Зенит" разгромил португальскую "Бенфику" со счетом 3:1. Piter.tv поговорил с бывшим зенитовцем и известным тренером Алексеем Стрепетовым о прошедшем матче.

Тренер называет игру очень самоотверженной и агрессивной, а победу – заслуженной. Настрой команды на победу держался весь матч. В этом, считает Стрепетов, огромная заслуга Сергея Семака.

"После матча с "Локомотивом" к команде было много претензий. Здесь меня порадовало, что тренерский штаб сумел подготовить наш трезубец: Азмуна, Дзюбу и Дриусси. Вообще вся команда была абсолютно готова к игре с "Бенфикой". Мы использовали ее слабые стороны. "Бенфика" очень хороша в атаке, но слаба в обороне, это было видно. И Семак построил игру на этом. Это очень быстрые движения, прессинг почти по всему полю. Для Семака каждая игра в ЛЧ как тренерский экзамен, и прошедший он с достоинством сдал", – говорит Стрепетов.

Также тренер поблагодарил болельщиков, полный стадион и поддержка, отметил Стрепетов, придал команде дополнительных сил.

Тренер особенно оценил второй гол: в нем Артем Дзюба сделал голевой пас, не касаясь мяча. Обманное движение, как в Англии говорят, подчеркнул Стрепетов. А крепкий бросок Сердара Азмуна тренер сравнил с уловкой великого хоккеиста Валерия Харламова: как и хоккеист, петербургский нападающий также "положил вратаря и забил в пустые ворота".

Многое будет решаться в предстоящих матчах с "Лейпцигом" и "Лионом", говорит Стрепетов. Немецкий клуб довольно мощный, хоть и его недавняя осечка в домашней игре с французами стала маленькой сенсацией

"Борьба только начинается, она будет очень важной. Самое главное – нашей команде нужно одерживать такие же прекрасные домашние победы. Дома мы принимаем "Лейпциг" и "Лион". В этих матчах, я думаю, решится борьба за выход в плей-офф", – подытожил тренер.

Ранее Piter.tv показывал видео с одним из моментов забитых голов.

Фото: Piter.tv