"Зенит" уверенно обыграл "Бенфику" в матче 2-го тура группы ЛЧ

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу "сине-бело-голубых".

В среду, 2 октября, на петербургском стадионе "Газпром арена" состоялся матч 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. "Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл лиссабонскую "Бенфику" со счётом 3:1.

В первом тайме забитым мячом отличился Артём Дзюба (22-я минута). Удвоил преимущество петербуржцев Вячеслав Караваев, после удара которого на 70-й минуте мяч в свои ворота срезал Рубен Диас. Судья решил применить систему VAR, которая подтвердила взятие ворот. Третий гол в матче забил Сердар Азмун на 78-й минуте, реализовавший выход один на один.

Гости "размочили" счёт за пять минут до конца основного времени: отличился Де Томас.

Таким образом, петербургский клуб набирает четыре очка из шести в двух встречах и лидирует в группе вместе с "Лионом", который обыгрывает "РБ Лейпциг".

Отметим, что первый матч "Зенита" на новом домашнем стадионе в Лиге чемпионов посетило 51683 болельщика.

Фото, видео: Piter.TV