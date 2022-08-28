"Зенит" одержал победу в матче с "Пари Нижний Новгород"

Счет игры составил 2:0.

В субботу, 22 июля, состоялся гостевой матч в Нижнем Новгороде "Зенита" и "Пари НН" в рамках первого тура МИР Российской премьер-лиги. Первые одержали победу со счетом 2:0. Об этом сообщили в пресс-службе "сине-бело-голубых".

Форвард Матео Кассьерра оформил дубль на 57‑й и 83‑й минутах, а на 51-й минуте с поля удалили защитника Виктора Александрова из-за нарушения против полузащитника "Зенита" Зелимхана Бакаева.

Ранее мы рассказывали о том, что МВД просит перенести матч "Зенит — Ахмат" из Петербурга.

Фото: пресс-служба "Зенита"