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"Зенит" одержал победу в матче с "Пари Нижний Новгород"
Сегодня, 18:02
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"Зенит" одержал победу в матче с "Пари Нижний Новгород"

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Счет игры составил 2:0.

В субботу, 22 июля, состоялся гостевой матч в Нижнем Новгороде "Зенита" и "Пари НН" в рамках первого тура МИР Российской премьер-лиги. Первые одержали победу со счетом 2:0. Об этом сообщили в пресс-службе "сине-бело-голубых".

Форвард Матео Кассьерра оформил дубль на 57‑й и 83‑й минутах, а на 51-й минуте с поля удалили защитника Виктора Александрова из-за нарушения против полузащитника "Зенита" Зелимхана Бакаева.

Ранее мы рассказывали о том, что МВД просит перенести матч "Зенит — Ахмат" из Петербурга.

Фото: пресс-служба "Зенита"

Теги: победа зенита, футбольный матч
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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