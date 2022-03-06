"Црвена Звезда" победила "Зенит" в матче "Кубок PARI Премьер"

На "Газпром Арене" собрались 18 тыс. зрителей.

"Зенит" уступил сербской команде "Црвена Звезда" в рамках международного товарищеского турнира "Кубок PARI Премьер" во вторник, 4 июля. Счет составил 1:2.

Первый гол забил спортсмен из Белграда Марко Иванич на 40-й минуте. Отыгрался Ду Кейрос на 62-й минуте. Принес победу Жан-Филипп Крассо.

На "Газпром Арене" собрались 18 тыс. зрителей. Следующий матч "Зенита" пройдет с турецкой сборной "Фенербахче" 9 июля.

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" одержал победу над "Нефтчи".

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"