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"Црвена Звезда" победила "Зенит" в матче "Кубок PARI Премьер"
Сегодня, 22:09
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"Црвена Звезда" победила "Зенит" в матче "Кубок PARI Премьер"

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На "Газпром Арене" собрались 18 тыс. зрителей.

"Зенит" уступил сербской команде "Црвена Звезда" в рамках международного товарищеского турнира "Кубок PARI Премьер" во вторник, 4 июля. Счет составил 1:2. 

Первый гол забил спортсмен из Белграда Марко Иванич на 40-й минуте. Отыгрался Ду Кейрос на 62-й минуте. Принес победу Жан-Филипп Крассо. 

На "Газпром Арене" собрались 18 тыс. зрителей. Следующий матч "Зенита" пройдет с турецкой сборной "Фенербахче" 9 июля. 

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" одержал победу над "Нефтчи".

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: фк зенит, футбольный матч, црвена звезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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