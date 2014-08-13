«Зенит» одержал победу на «Нефтчи»

В Петербурге на стадионе «Зенит Арена» прошел футбольный матч «Зенит - Нефтчи». В нем сине-без-голубые одержали безоговорочную победу.

На стадионе "Зенит Арена" прошел матч между петербургской командой "Зенит" и азербайджанским футбольным клубом "Нефтчи", в котором первые выиграли. Как пишет РИА Новости, игра завершилась со счетом 3:1.

Первый гол был от азербайджанской команды, а именно от Салданьи на 38-ой минуте. Остальные голы забивали уже зенитовцы: Густаво Мантуан на 47-ой минуте, Клаудиньо на 69-ой и Зелимхан Бакаев на 79-ой. Интересно, что Бакаев забил свой гол в свое 27-летие.

Следующая игра намечена на вторник, 4 июля. Петербургская команда сыграет с сербским футбольным клубом "Црвена Звезды".

Ранее сообщалось, что Педро из "Коринтианса" перейдет в "Зенит"

Фото: ФК "Зенит"