"Зенит" не смог обыграть "Динамо" в Москве

Несмотря на это, петербуржцы продолжают лидировать в чемпионате.

"Зенит" провел безрезультативный матч с московским "Динамо". Игра проходила в столице России.

Встреча состоялась сегодня, 10 сентября, в рамках 9 тура чемпионата России по футболу. Ни одна из команд не отличилась забитыми мячами.

Несмотря на счет матча, сине-бело-голубые продолжают лидировать в турнире. У "Зенита" сейчас 21 очко.

Ближайший преследователь петербургской команды — "Локомотив", у которого 18 очков. Московский клуб имеет одну игру в запасе. Сегодня "Локо" встретится с "Ахматом".

Следующий матч в рамках чемпионата России "Зенит" проведет против "Уфы". Игра состоится 18 сентября.

Фото: instagram.com/art.vandal