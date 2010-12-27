"Зенит" не смог обыграть "Динамо" в Москве

"Зенит" провел безрезультативный матч с московским "Динамо". Игра проходила в столице России.
Встреча состоялась сегодня, 10 сентября, в рамках 9 тура чемпионата России по футболу. Ни одна из команд не отличилась забитыми мячами.
Несмотря на счет матча, сине-бело-голубые продолжают лидировать в турнире. У "Зенита" сейчас 21 очко.
Ближайший преследователь петербургской команды — "Локомотив", у которого 18 очков. Московский клуб имеет одну игру в запасе. Сегодня "Локо" встретится с "Ахматом".
Следующий матч в рамках чемпионата России "Зенит" проведет против "Уфы". Игра состоится 18 сентября.
Фото: instagram.com/art.vandal