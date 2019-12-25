Матч "Зенита" против "Локомотива" закончился ничьей

Петербургский клуб провел две замены в течение игры.

В воскресенье, 30 августа, в Москве прошел матч "Зенита" против "Локомотива" в рамках 6-го тура российского футбольного первенства. Командам так и не удалось открыть счет.

За матч сине-бело-голубые произвели 2 замены, а противники – четыре. На 26 минуте Мацей Рыбус, игрок "Локомотива", получил желтую карточку. Также предупреждение получил и Рифат Жемалетдинов. Следующий матч "Зенита" состоится 13 сентября.

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Фото: Piter.tv