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Матч "Зенита" против "Локомотива" закончился ничьей
Сегодня, 18:00
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smirenny

Матч "Зенита" против "Локомотива" закончился ничьей

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Петербургский клуб провел две замены в течение игры.

В воскресенье, 30 августа, в Москве прошел матч "Зенита" против "Локомотива" в рамках 6-го тура российского футбольного первенства. Командам так и не удалось открыть счет. 

За матч сине-бело-голубые произвели 2 замены, а противники – четыре. На 26 минуте Мацей Рыбус, игрок "Локомотива", получил желтую карточку. Также предупреждение получил и Рифат Жемалетдинов. Следующий матч "Зенита" состоится 13 сентября.

Ранее мы писали, что хоккеисты СКА открыли аллею в честь петербургских врачей.

Фото: Piter.tv 

Теги: зенит, зенит ничья, локомотив, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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