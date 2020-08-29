Хоккеисты СКА открыли аллею в честь петербургских врачей

Спортсмены посадили несколько деревьев.

В субботу, 29 августа, хоккеисты СКА открыли аллею врачей в Яблоновском саду недалеко от "Хоккейного города". В день презентации клуба спортсмены прямо в строгих смокингах посадили несколько деревьев вместе со своими семьями. Видео с места появилось в официальном Instagram клуба.

Также хоккеисты традиционно дали полуденный залп из пушки Петропавловской крепости. Каждый раз в честь презентации выстрел производят игроки, ветераны и даже самые юные хоккеисты СКА. В этот раз в ритуале перед стартом сезона приняли участие еще и врачи. На Петропавловскую крепость взошли медики Валентин Есиков, Наталья Батуева и Ильхом Зугуров, все они трудились в красной зоне во время пандемии.

Еще раз огромное спасибо всем медицинским работникам за ваш труд! подытожили хоккеисты

Ранее мы рассказывали, что СКА обыграл "Куньлунь" на турнире Пучкова в Петербурге.

Видео, фото: hcska / Instagram