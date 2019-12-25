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СКА обыграл "Куньлунь" на турнире Пучкова в Петербурге
Сегодня, 8:57
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СКА обыграл "Куньлунь" на турнире Пучкова в Петербурге

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Игра закончилась со счетом 2:0.

Во вторник, 25 августа, в Петербурге состоялся хоккейный предсезонный турнир имени Николая Пучкова. На поле сразились СКА и китайский "Куньлунь Ред Стар", матч закончился победой петербуржцев.

СКА забросили в ворота противника две шайбы за всю игру, меткими ударами отличились нападающий Линден Вей и защитник Игорь Ожиганов.

Известно, что "драконы" попали на турнир после победного матча с клубом "Сочи", который завершился со счетом 2:1 в пользу китайцев. Ранее на турнире имени Пучкова играли "Авангард" и "Северсталь", чья игра закончилась со счетом 6:3 в пользу первых. 

Ранее мы писали, что "Зенит" победил "Тамбов" в матче РПЛ.

Фото: Хоккейный клуб СКА / "ВКонтакте"

Теги: куньлунь, ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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