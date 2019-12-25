"Зенит" победил "Тамбов" в матче РПЛ

Гостям удалось забить один мяч только под занавес встречи.

Матч 4-го тура российского футбольного первенства, который состоялся в Петербурге между "Зенитом" и "Тамбовом", ознаменовался несколькими событиями перед началом встречи.

Сначала болельщики баннером "Зенит – твоя судьба" встретили бывшего игрока клуба Александра Анюкова, ставшего тренером. Потом в образе Ричарда Львиное Сердце на экране стадиона появился Артем Дзюба, который также отмечал День рождения. Однако, форварду забить не удалось, но команда смогла отпраздновать победу.

Магомед Оздоев и Юрий Жирков остались в запасе, но это не помешало Дугласу Сантосу разобраться в штрафной площади соперника и забить потрясающий первый гол, с которым команды ушли на перерыв. Не успел начаться второй тайм, тут как тут – Малком, и счет уже стал 2:0.

После уже отличились Александр Ерохин (68-я минута) и Сердар Азмун (74-я минута), реализовав выход один на один.

Единственный гол в составе гостей на 85-й минуте забил Кирилл Панченко, который спас свою команду от разгрома "всухую".

Следующую встречу петербуржцы проведут на выезде 26 августа. Соперниками "сине-бело-голубых" в матче российского чемпионата станут московские "динамовцы".

Фото: Piter.tv