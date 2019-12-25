Ерохин и Азмун довели счет в матче с "Тамбовом" до разгромного

4:0 – такой счет стал 73-й минуте встречи.

Счет в матче 4-го тура российского футбольного первенства между "Зенитом" и "Тамбовом", который проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге, доведен до разгромного – 4:0. После голов Дугласа Сантоса и Малкома отличились Александр Ерохин (68-я минута) и Сердар Азмун (74-я минута), реализовав выход один на один.

Игра продолжается, команды начали делать замены в обеих составах.

Ранее мы сообщали об основном составе команды на игру, а также об авторах первого и второго гола "Зенита" во встрече.

Фото: Piter.tv