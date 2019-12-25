Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч с "Тамбовом"

Магомед Оздоев и Юрий Жирков остались в запасе.

В субботу, 22 августа, в Петербурге стартует матч 4-го тура российского футбольного первенства, в котором местный "Зенит" принимает "Тамбов". Объявлены составы команд.

В воротах у "Зенита" – Михаил Кержаков. В группе защиты – Дуглас Сантос, Даниил Круговой, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос и Деян Ловрен. В группе атаки – Сердар Азмун, Малком, Себастьян Дриусси и капитан команды Артем Дзюба.

В запасе – вратари Одоевский и Васютин, Ригони, Мостовой, Жирков, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Терентьев, Прохин, Шамкин.

Начало матча – в 18:00 на "Газпром Арене". Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы выйдут на поле в синей форме.

Фото: Piter.tv