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Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч с "Тамбовом"
Сегодня, 16:59
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Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч с "Тамбовом"

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Магомед Оздоев и Юрий Жирков остались в запасе.

В субботу, 22 августа, в Петербурге стартует матч 4-го тура российского футбольного первенства, в котором местный "Зенит" принимает "Тамбов". Объявлены составы команд.

В воротах у "Зенита" – Михаил Кержаков. В группе защиты – Дуглас Сантос, Даниил Круговой, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос и Деян Ловрен. В группе атаки – Сердар Азмун, Малком, Себастьян Дриусси и капитан команды Артем Дзюба.

В запасе – вратари Одоевский и Васютин, Ригони, Мостовой, Жирков, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Терентьев, Прохин, Шамкин.

Начало матча – в 18:00 на "Газпром Арене". Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы выйдут на поле в синей форме.

Фото: Piter.tv 

Теги: зенит, рпл, тамбов, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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