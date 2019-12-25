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Игроки "Зенита" выйдут на поле с ФК "Тамбов" в лазурной форме
Сегодня, 13:30
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lizapoluda

Игроки "Зенита" выйдут на поле с ФК "Тамбов" в лазурной форме

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Болельщиков призывают соблюдать противоэпидемические меры и захватить с собой маски.

В субботу, 22 августа, состоится матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги: "Зенит" вступит в сражение с командой "Тамбов". Сине-бело-голубые планируют выйти на поле в лазурной форме. Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды.

Игра стартует в 18:00 на "Газпром арене". В качестве судьи выступит Игорь Панин, а его ассистентами станут Дмитрий Чельцов и Наиль Сейфетдинов.

Отметим, что в связи с ограничениями по COVID-19 болельщикам на стадионе необходимо будет соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию. Кроме того, на входе будет проводиться термометрия.

Ранее мы рассказали о том, что женская команда "Зенита" одержала свою первую победу.00:33.

Фото:  Piter.TV

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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