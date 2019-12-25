Женская команда "Зенита" одержала свою первую победу

Игра с "Чертаново" закончилась со счетом 3:0.

Женская команда "Зенита" одержала первую в своей истории победу. Матч пятого тура с клубом "Чертаново" состоялся 21 августа на стадионе "Смена" в Петербурге и закончился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Один мяч забила полузащитник и капитан "Зенита" Екатерина Сочнева, дубль оформила полузащитник Ника Белова. По словам тренера команды, Ольги Порядиной, эта победа была нужна девушкам.

Нам нужна была такая крупная победа, чтобы девочки поверили в себя, поняли, что они могут побеждать. Трудно каждый раз подниматься после поражений. Ольга Порядина

Впереди у "Зенита" матчи с командами "Краснодар" и "Енисей".

Ранее "Зенит" обыграл армейцев со счетом 2:1.

Фото: Женская футбольная команда "Зенит" / "ВКонтакте"