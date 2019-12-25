"Зенит" обыграл армейцев со счетом 2:1

Второй гол, как и первый, забил Сердар Азмун.

Матч "Зенита" против ЦСКА в среду, 19 августа, закончился победой хозяев.

В первом тайме счет открыл Сердар Азмун, футболист забил гол в ворота армейцев на минуте. На 26 минуте Никола Влашич сравнял счет так же в первом тайме. На 69 минуте второго тайма Азмун снова забил гол, а вот игроки ЦСКА больше не смогли забить мячи в ворота хозяев.

Также в течение всей игры ЦСКА провели пять замен, а "Зенит" – одну.

Приятно вернуться на родной стадион и увидеть победу над одним из принципиальных соперников. Спасибо команде за самоотдачу, ждем третьего чемпионства подряд! Азмун – лучший. Надеюсь, его не отдадут "Наполи". Такой игрок нужен нам в Лиге чемпионов поделился впечатлениями от матча петербуржец.

Ранее мы писали, что ЦСКА сравнял счет в матче с "Зенитом" в первом тайме.

Фото: Piter.TV