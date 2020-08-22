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"Вираж" встретил Александра Анюкова на посту тренера "Зенита"

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Матч против "Тамбова" стартовал в эти минуты.

Фанатский перфоманс болельщиков "Зенита" перед матчем с "Тамбовом" оказался посвящен возвращению бывшего игрока клуба Александра Анюкова в тренерский штаб команды. Первая игра в новом качестве у Анюкова состоялась в минувшем матче с ЦСКА. Игра стартовала на "Газпром Арене" 22 августа, стал известен состав "Зенита" на эту встречу.

На фанатском полотнище бывший футболист изображен с кубком.  На баннере под ним написано: "Зенит – твоя судьба". Анюков выступал за "Зенит" с 2005 года, на его счету 418 матчей и 15 голов.

Видео: Piter.tv

Теги: зенит, тамбов, фанаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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