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ФК "Зенит" устроит "Новогодний променад" для своих болельщиков
Сегодня, 6:55
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lesjasap

ФК "Зенит" устроит "Новогодний променад" для своих болельщиков

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Мероприятие состоится перед игрой против "Динамо".

Петербургский футбольный клуб "Зенит" устроит "Новогодний променад" для болельщиков. Это произойдет  шестого декабря перед игрой с московским "Динамо". Команды встретятся на "Газпром Арене" в рамках 19-го тура РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба "сине-бело-голубых".

Отметим, что за два часа до матча зрителей ждет детский праздник. На территории стадиона установят новогоднюю ель, а на втором  этаже юных фанатов спорта будут ждать Дед Мороз и Снегурочка. В программе запланированы конкурсы и призы. Также гости могут посетить специальную ярмарку с сувенирами от "Зенита", рождественскими пряниками и глинтвейном. В качестве музыкального сопровождения заявлены группы "Пролетарское танго" и "Тролль гнет ель".

Ранее Piter.tv писал о том, что Лунев рассказал, когда он вернется к "Зениту".

Фото: Piter.tv
 

Теги: динамо, новый год, променад
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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