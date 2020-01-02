ФК "Зенит" устроит "Новогодний променад" для своих болельщиков

Мероприятие состоится перед игрой против "Динамо".

Петербургский футбольный клуб "Зенит" устроит "Новогодний променад" для болельщиков. Это произойдет шестого декабря перед игрой с московским "Динамо". Команды встретятся на "Газпром Арене" в рамках 19-го тура РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба "сине-бело-голубых".

Отметим, что за два часа до матча зрителей ждет детский праздник. На территории стадиона установят новогоднюю ель, а на втором этаже юных фанатов спорта будут ждать Дед Мороз и Снегурочка. В программе запланированы конкурсы и призы. Также гости могут посетить специальную ярмарку с сувенирами от "Зенита", рождественскими пряниками и глинтвейном. В качестве музыкального сопровождения заявлены группы "Пролетарское танго" и "Тролль гнет ель".

Ранее Piter.tv писал о том, что Лунев рассказал, когда он вернется к "Зениту".

Фото: Piter.tv

