  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы выберут название арт-парку на месте "Судебного квартала"
Сегодня, 12:21
243
nadezhda_sib

Петербуржцы выберут название арт-парку на месте "Судебного квартала"

0 0

Для этого создали Интернет-портал.

Санкт-Петербургский союз архитекторов запустил работу Интернет-портала, на котором выберут название и концепцию будущего парка в центре города. 

Парк появится на месте "Судебного квартала" вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Одобрение на строительство дал Владимир Путин.

На онлайн-платформе жители города смогут поучаствовать в выборе названия зеленой зоны, ее функциональности, предложить свои идеи развития парка. 

Об открытии голосования будет объявлено дополнительно. 

Ранее на этой территории хотели построить здание Верховного суда. Затем решили, что "Судебный квартал" разместится около Смольного. 

Фото: art-park.spb.ru

Теги: арт-парк, судебный квартал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Ильинский Антон
Сегодня 16:18

Утопаешь в информационном шуме и слепо доверяешь всему, что пишут СМИ? 
А ведь им плятят за манипуляции твоим сознанием. И платят немало.
Тренируй критическое мышление.
Подписывайся на канал https://t.me/findduck и читай самые актуальные новости
Петербурга в авторской обработке. Каждый день среди реальный новостей
публикуется одна "утка". А ты сможешь ее опознать? КРЯ!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии