Петербуржцы выберут название арт-парку на месте "Судебного квартала"

Для этого создали Интернет-портал.

Санкт-Петербургский союз архитекторов запустил работу Интернет-портала, на котором выберут название и концепцию будущего парка в центре города.

Парк появится на месте "Судебного квартала" вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Одобрение на строительство дал Владимир Путин.

На онлайн-платформе жители города смогут поучаствовать в выборе названия зеленой зоны, ее функциональности, предложить свои идеи развития парка.

Об открытии голосования будет объявлено дополнительно.

Ранее на этой территории хотели построить здание Верховного суда. Затем решили, что "Судебный квартал" разместится около Смольного.

Фото: art-park.spb.ru