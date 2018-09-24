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Смольный перенесет Судебный квартал на Смольнинскую набережную
Сегодня, 13:50
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nadezhda_sib

Смольный перенесет Судебный квартал на Смольнинскую набережную

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Он станет частью правительственного квартала.

В скором времени Смольный объявит о переносе Судебного квартала на Смольнинскую набережную. О планах перенести комплекс зданий для Верховного суда в это место стало известно еще в апреле. 

Изначально Судебный квартал хотели построить на территории между проспектом Добролюбова, Малой Невой и Большим проспектом Петроградской стороны. В апреле стало известно, что вместо комплекса зданий Верхового суда будет парк. 

Судебный квартал станет частью правительственного. Верховный суд и Арбитражный, который сейчас строится, расположатся около правительства Ленобласти и правительства Петербурга. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, Конституционный суд запретил отказывать в митингах по одному из предлогов

Фото: pixabat.com

Теги: смольнинская набережная, судебный квартал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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