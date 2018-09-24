Смольный перенесет Судебный квартал на Смольнинскую набережную

В скором времени Смольный объявит о переносе Судебного квартала на Смольнинскую набережную. О планах перенести комплекс зданий для Верховного суда в это место стало известно еще в апреле.
Изначально Судебный квартал хотели построить на территории между проспектом Добролюбова, Малой Невой и Большим проспектом Петроградской стороны. В апреле стало известно, что вместо комплекса зданий Верхового суда будет парк.
Судебный квартал станет частью правительственного. Верховный суд и Арбитражный, который сейчас строится, расположатся около правительства Ленобласти и правительства Петербурга.
Ранее Piter.TV сообщил о том, Конституционный суд запретил отказывать в митингах по одному из предлогов.
Фото: pixabat.com
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