Смольный перенесет Судебный квартал на Смольнинскую набережную

Он станет частью правительственного квартала.

В скором времени Смольный объявит о переносе Судебного квартала на Смольнинскую набережную. О планах перенести комплекс зданий для Верховного суда в это место стало известно еще в апреле.

Изначально Судебный квартал хотели построить на территории между проспектом Добролюбова, Малой Невой и Большим проспектом Петроградской стороны. В апреле стало известно, что вместо комплекса зданий Верхового суда будет парк.

Судебный квартал станет частью правительственного. Верховный суд и Арбитражный, который сейчас строится, расположатся около правительства Ленобласти и правительства Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, Конституционный суд запретил отказывать в митингах по одному из предлогов.

Фото: pixabat.com