Конституционный суд запретил отказывать в митингах по одному из предлогов

КС встал на сторону организаторов акций, возложив обязанности за обеспечение методов правопорядка на органы власти.

Конституционный суд запретил отказывать в проведении митингов под предлогом того, что организаторы не определили меры для обеспечения правопорядка. Теперь в акциях протеста органы власти не смогут немотивированно отказать из-за данной формулировки. Постановление вынесено инстанцией 18 июня.

Ранее организаторов обязывали самостоятельно обеспечивать правопорядок во время мероприятия. Судебный орган отметил, что основная ответственность за это должна ложиться на органы исполнительной власти в субъектах, местные органы самоуправления а также уполномоченных представителей.

Отметим, что организаторам также обязаны предоставить мотивированные изменения или возможные уточнения относительно таких форм и методов безопасности. После этого организаторы вправе принять предложения. В случае соблюдения инициатив, органы власти не могут мешать проведению митинга.

Ранее Piter.tv писал о том, что жителя Нижнего Новгорода приговорили к 9,5 годам тюрьмы за расстрел в очереди за пивом.

Видео: YouTube/Россия