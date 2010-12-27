Жителя Нижнего Новгорода приговорили к 9,5 годам тюрьмы за расстрел в очереди за пивом

Мужчина отправится почти на 10 лет в колонию за гибель оппонента и ранение еще одного человека.

В Нижнем Новгороде к 9,5 годам лишения свободы приговорен молодой человек, расстрелявший людей в очереди за пивом. Преступление совершено в начале прошлого года. Тогда от рук злоумышленника погиб 28-летний местный житель. Еще один человек оказался ранен.

Очевидцы рассказывают, что сначала между посетителями завязался конфликт. Затем агрессивно настроенный Илья Паутов выбежал из заведения. Спустя некоторое время он вернулся с ружьем "Сайга" в руках. Он трижды выстрелил в погибшего и его друга. Первая жертва скончалась в тот же день.

Отметим, что сам обвиняемый заявил, что это была самооборона.Его оппоненты якобы напали и избили Илью. В результате тому пришлось сходить за оружием, чтобы напугать обидчиков. Однако, те вцепились в оружие и из-за этого произошли выстрелы.

Данную версию не поддержали ни следственные органы, ни суд.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Московском тонированная "Приора" довела до госпитализации двоих петербуржцев.

Фото: Piter.tv