На Московском тонированная "Приора" довела до госпитализации двоих петербуржцев

В аварии пострадали как минимум два человека.

В Московском районе Петербурга в ночь на 18 июня произошла автомобильная авария с пострадавшими. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По данным водителей, тонированная "Приора" врезалась в другое транспортное средство. Водитель не успел затормозить.

Известно, что ДТП произошло около трех часов ночи на Московском проспекте, перед улицей Типанова, по направлению в сторону аэропорта "Пулково". Местные жители заметили как минимум двух людей, нуждающихся в помощи медиков. Их забрали на машинах экстренной службы.

Отметим, что виновник аварии изначально был без сознания. Его пришлось оттаскивать от места столкновения. Однако, мужчина пришел в себя.

Ранее Piter.tv писал о том, что полиция Петербурга задержала 16-летнего за одиночный пикет против пропаганды в школе.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб