Полиция Петербурга задержала 16-летнего за одиночный пикет против пропаганды в школе

Мальчик пытался отстоять права детей, которые ущемляют взрослые люди в школьных учреждениях.

Петербургская полиция задержала несовершеннолетнего юношу, который участвовал в пикете около местного Комитета. Школьник был доставлен в отделение правоохранительных органов на Садовой, 58. Известно, что до ареста он успел выдвинуть свои требования. Среди них: обеспечение учеников бесплатными обедами, а также отказ от преследования школьников из-за их политических убеждений. Мальчика также не устраивала деятельность Юнармии.

Очевидцы отмечают, что акция была одиночной. Петербуржец вышел к зданию с плакатом "Школа - место образования, а не пропаганды". Оппозиционеру всего 16 лет.

В результате подростка забирали родители. Они объяснили, что сын пытался организовать в школе профсоюз школьников, которому не дали просуществовать даже пары недель. Сам ученик рассказывал, что встретил протест со стороны педагогов и руководства заведения. Ему грозили отчислением, психиатрической больницей и прокуратурой.

Ранее Piter.tv писал о том, что Бастрыкин поручил помочь инвалиду-ипотечнику из Петербурга.

Фото: Piter.tv