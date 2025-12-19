  1. Главная
Бабушка погибшего школьника из Петербурга объявила сбор на похороны
Сегодня, 14:19
Семья девятилетнего Паши просит помощи.

Бабушка девятилетнего Павла разместила в социальной сети сообщение о сборе средств для проведения прощания с мальчиком. По словам родственников, точные дата и место похорон пока не определены, поскольку следственные действия продолжаются. 

Параллельно в суде рассматривается вопрос о мере пресечения для подозреваемого по делу. Окончательные процессуальные решения на момент публикации не приняты. Текст опубликован на личной странице бабушки ребенка.

Родные просят неравнодушных помочь средствами для достойного прощания с Павлом. Дополнительные детали организации похорон не раскрываются. Девятилетний Павел пропал 30 января в Санкт-Петербурге. Его поиски продолжались несколько дней. В них участвовали волонтеры, спасатели и сотрудники полиции. Ориентировки распространялись по городу, к поисковым мероприятиям присоединились сотни жителей.

С полной хронологией трагедии можно ознакомиться в нашем материале.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

