Бастрыкин поручил помочь инвалиду-ипотечнику из Петербурга

Юноше окажут юридическую помощь из-за непосильного чужого долга перед банком.

Председатель Следственного комитета России вступился за инвалида из Петербурга, про которого рассказал один из телеканалов. Александр Бастрыкин встал на сторону оставшегося без матери молодого человека, вынужденного выплачивать ипотеку. Кредит взяла умершая родственница а выплачивать деньги заставляют ее сына с ограниченными возможностями.

Мать молодого человека скончалась и не успела оплатить ипотеку, долги перед банком росли, а средств для оплаты у молодого человека не было, и, если продать единственное жилье, то 24-летний житель города фактически окажется на улице объясняют в пресс-службе СК РФ

В настоящее время по данному факту ведется проверка. Согласно информации от СК РФ, Бастрыкин поручил оказать инвалиду юридическую поддержку. Сейчас долг петербуржца вырос до четырех миллионов рублей, хотя изначально составлял всего полтора миллиона. При этом его пособие не превышает 15 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv