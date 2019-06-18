Видео: ГИБДД Петербурга гонится за искрящимся трехколесным "Мерседесом"

Нетрезвый водитель без прав совершил 12 нарушений на дороге.

В Адмиралтейском районе Петербурга полиция пыталась догнать нарушителя на трехколесном "Мерседесе". По сообщениям в социальной сети "Вконтакте", погоня произошла в ночь на 18 июня. Иномарка со спущенным колесом была замечена сотрудниками ГИБДД на набережной Обводного канала около часа ночи.

Транспортная полиция попыталась звуковыми сигналами остановить шофера, но тот решил не обращать внимания, а просто свернул на улицу Шкапина. Затем иномарка частично залетела на тротуар, а после поехала по встречной полосе. Задержать преступника удалось только на Маршала Говорова.

Очевидцы рассказали, что из-под транспортного средства вырывались искры. Однако, они не мешали водителю продолжать движение. Ситуацию смогли заснять на камеры мобильных устройств. Оперативники установили, что лихач был лишен водительских прав. Он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлено 12 административных протоколов.

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Фото и видео: Вконтакте/Дорожный инспектор