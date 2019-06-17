В Петербурге загорелся завод "Красный треугольник": видео

По словам очевидца, огонь разгорелся в заброшенном помещении на втором этаже.

Днем 17 июня в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. По словам очевидца, загорелось заброшенное здание, принадлежащее заводу "Красный треугольник". Огонь заметили в помещении на втором этаже. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидца, здание на набережной Обводного канала, 134, горит уже не первый раз. "Горит ровно раз в неделю, а может и по два раза в неделю", — заявил мужчина. Также он рассказал, что на крышу и в само здание завода неоднократно забирались дети, которые, по мнению петербуржца, и поджигают заброшенные помещения.

Свидетель происшествия рассказал, что вызвал на место ЧП пожарных. Они оперативно отреагировали на сигнал. Петербуржец дождался прибытия спасателей, от которых узнал, что помещение, в котором произошел пожар, завалено старыми бумагами и "прочим хламом".

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Видео: Piter.TV