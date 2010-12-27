Школьник готовился к олимпиаде по химии и учинил взрыв на балконе

Стали известны подробности взрыва в Кудрово, который произошел 16-го июня.

Школьник из Кудрово по неосторожности устроил взрыв на балконе. Оказалось, что он готовился к городской Олимпиаде по химии. Об этом 17-го июня сообщило издание 47news.

В воскресение, 16-го июня, на Областной улице в Кудрово произошел взрыв пиротехнического изделия. Также возник пожар на площади 3 кв.м. В результате пострадал один человек. Подростка госпитализировали во всеволожскую больницу с ожогами рук, груди и лица.

Ученик петербургского физико-математического лицея №30 готовился к городской Олимпиаде по химии. Во время проведения химического опыта он неосторожно обошёлся с химическими реактивами.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"