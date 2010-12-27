В Петербурге усложнили порядок перевода жилого помещения в нежилое

В Петербурге изменился порядок перевода жилого помещения в нежилое. Теперь предприниматели должны спрашивать согласие у соседей. Проект документа опубликован на сайте Жилищного комитета Смольного.
Квартиру или комнату можно будет перевести в статус нежилого помещения только после того, как собственник проведет общедомовое собрание и предоставит на рассмотрение комиссии протокол с соответствующим решением. В документе подчеркивается, что изменения возможны только в том случае, если их поддержат две трети хозяев, в том числе этажом ниже и этажом выше.
Ранее была названа стоимость самых дорогих квартир в новостройках Петербурга.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 2 )
Добрый день. А у нас уже 20 лет в парадной Почта России, квартира переведена в нежилое помещение в 2012 году. Почту не выгнать. Собрания никакого не было. Как нам теперь быть???
Закон обратной силы не имеет
Но переводя в 2012 году не было получено согласие собственников квартир.