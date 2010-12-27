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В Петербурге усложнили порядок перевода жилого помещения в нежилое
Сегодня, 10:13
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Alena_Zinovieva

В Петербурге усложнили порядок перевода жилого помещения в нежилое

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Теперь предприниматели должны обсуждать этот вопрос с соседями.

В Петербурге изменился порядок перевода жилого помещения в нежилое. Теперь предприниматели должны спрашивать согласие у соседей. Проект документа опубликован на сайте Жилищного комитета Смольного.

Квартиру или комнату можно будет перевести в статус нежилого помещения только после того, как собственник проведет общедомовое собрание и предоставит на рассмотрение комиссии протокол с соответствующим решением. В документе подчеркивается, что изменения возможны только в том случае, если их поддержат две трети хозяев, в том числе этажом ниже и этажом выше.

Ранее была названа стоимость самых дорогих квартир в новостройках Петербурга.

Фото: pixabay.com

Теги: жилищный комитет, недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 10:52

Добрый день. А у нас уже 20 лет в парадной Почта России, квартира переведена в нежилое помещение в 2012 году. Почту не выгнать. Собрания никакого не было. Как нам теперь быть???

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:06

Закон обратной силы не имеет

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:13

Но переводя в 2012 году не было получено согласие собственников квартир.

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