В Петербурге усложнили порядок перевода жилого помещения в нежилое

Теперь предприниматели должны обсуждать этот вопрос с соседями.

В Петербурге изменился порядок перевода жилого помещения в нежилое. Теперь предприниматели должны спрашивать согласие у соседей. Проект документа опубликован на сайте Жилищного комитета Смольного.

Квартиру или комнату можно будет перевести в статус нежилого помещения только после того, как собственник проведет общедомовое собрание и предоставит на рассмотрение комиссии протокол с соответствующим решением. В документе подчеркивается, что изменения возможны только в том случае, если их поддержат две трети хозяев, в том числе этажом ниже и этажом выше.

Ранее была названа стоимость самых дорогих квартир в новостройках Петербурга.

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