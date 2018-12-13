Названа стоимость самых дорогих квартир в новостройках Петербурга

Первое место досталось двухуровневой резиденции за 680 млн рублей.

Специалисты компании ЦИАН составили список самых дорогих квартир в новостройках Петербурга. Первое место досталось двухуровневой резиденции в ЖК "Особняк Кушелева-Безбородко". Ее стоимость оценивается в 680 млн рублей.

Эксперты признают, что этот жилищный комплекс с большой натяжкой можно назвать новостройкой. Он представляет собой реконструкцию исторического здания, построенного в конце XVIII века на набережной Кутузова.

На втором месте расположился двухуровневый пентхаус площадью 538,9 квадратных метров в ЖК "Леонтьевский мыс". Его можно приобрести за 410 млн рублей.

На третьей строчке оказался пентхаус площадью 255,86 квадратных метров в ЖК Esper club. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Стоимость самой дорогой квартиры в нем — 255,86 млн рублей.

Ранее мы писали, что больше половины новостроек в Петербурге относятся к комфорт-классу.

Видео: YouTube / МК ЭЛИТ