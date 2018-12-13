Эксперты: больше половины новостроек в Петербурге относятся к комфорт-классу

Стоимость такого жилья составляет в среднем 113,1 тысяч рублей за квадратный метр.

Новостройки комфорт-класса по-прежнему пользуются большим спросом в Петербурге. По итогам апреля доля такого жилья составила 55,8 % от общего количества объектов. Об этом свидетельствуют данные Центра оценки и аналитики "Бюллетеня Недвижимости".

Доля жилья эконом-класса остается на уровне 9,3 %, бизнес-класса — 27,5 %, элит-класса — 7,4 % от всего рынка.

Средняя стоимость квартир в новостройках эконом-класса составляет 90,9 тысяч рублей за квадратный метр, комфорт — 113,1 тысяч рублей. Жилье бизнес-класса обойдется петербуржцам в 164 тысячи рублей за квадратный метр, элит-класса — 291 тысяч рублей за квадратный метр.

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Видео: Piter.TV