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Смольный закупит 428 квартир для льготников
Сегодня, 21:09
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IRINA_CHALKINA

Смольный закупит 428 квартир для льготников

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На это выделят 1,78 млрд рублей.

В четверг, 18 апреля, станет известно о том, что Смольный закупит 428 квартир для льготников. Об этом сообщает пресс-служба КИО.

Известно, что на это власти города выделят 1,78 млрд рублей. Так, в рамках аукциона закупят  262 однокомнатные квартиры площадью до 42 квадратных метров, 22  квартиры размером до 31 "квадрата" и 66 двухкомнатных квартир площадью до 63 кв.м.

Также в Смольном сообщили о том, приобретут для льготников 13 четырехкомнатных квартир , 26 трехкомнатных квартир и 39 квартир с пятью комнатами.

Жилье введут в эксплуатацию до конца 2019 года. 

Ранее мы сообщали о том, что Пространство у Таврического сада благоустроят за 1,7 млрд рублей

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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