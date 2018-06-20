На это выделят 1,78 млрд рублей.

В четверг, 18 апреля, станет известно о том, что Смольный закупит 428 квартир для льготников. Об этом сообщает пресс-служба КИО.

Известно, что на это власти города выделят 1,78 млрд рублей. Так, в рамках аукциона закупят 262 однокомнатные квартиры площадью до 42 квадратных метров, 22 квартиры размером до 31 "квадрата" и 66 двухкомнатных квартир площадью до 63 кв.м.

Также в Смольном сообщили о том, приобретут для льготников 13 четырехкомнатных квартир , 26 трехкомнатных квартир и 39 квартир с пятью комнатами.

Жилье введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

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