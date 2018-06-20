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Пространство у Таврического сада благоустроят за 1,7 млрд рублей
Сегодня, 19:32
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IRINA_CHALKINA

Пространство у Таврического сада благоустроят за 1,7 млрд рублей

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Авторы проекта планируют создать новый центр притяжения для жителей города. 

В среду, 17 апреля, стало известно о том, что у Таврического сада благоустроят пространство. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на генерального директора Ginza Project Максима Ползикова. 

Так, специалисты планируют создать общественное пространство с гастромаркетом и лекторием. Авторы проекта предполагают, что это будет новый центр притяжения для петербуржцев и гостей Северной столицы.

Известно, что концепцией благоустройства будет заниматься архитектор Олег Шапиро. Он намерен, оставить историческое расположение и масштабы зданий.

На реализацию проекта уйдет около 1,7 млрд рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что В парке 300-летия Петербурга появится спорткомплекс ГТО за 122 млн рублей

Фото:таврический сад/вк

Теги: благоустройство, новости спб, общество, таврический сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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