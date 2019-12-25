Два человека погибли при падении параплана в Братское водохранилище

Трагедия зафиксирована на Братском водохранилище.

На территории Иркутской области погибли двое мужчин при падении параплана в Братское водохранилище. Трагедия произошла накануне вечером, около 22:30 часов 10 июля по местному времени. Соответствующее заявление журналистам в социальных сетях сделали представители пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления по транспорту. В надзорном ведомстве уточнили, что воздушное судно упало во время выполнения прогулочного полета в районе залива Дондир. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ за нарушение правил эксплуатации и безопасности движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц

Братским транспортным прокурором организована проверка о безопасности полетов, а также установлен контроль за расследованием уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ. сообщение прокуратуры

В местной пожарно-спасательной службе в российском регионе уточнили, что тела жертв на данный момент были обнаружены, подняты из воды и переданы сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Мужчина на параплане рухнул в Финский залив в Сосновом Бору.

Фото: Telegram / 112