Жители Центрального района протестуют против строительства судебного квартала

Одиночные пикеты ведутся у здания ЗакСа.

Общественники и депутаты Центрального района вышли с пикетами к Законодательному Собранию. Сегодня там планируют в трех чтениях исключить сад на Неве из списков зеленых насаждений общественного пользования. Власти хотят строить на этом месте судебный квартал.

Местные жители заявляют, что району не хватает зеленых насаждений, и городские власти не имеют права уничтожать эти земли. Вероятность возможной компенсации от властей активисты не рассматривают.

Горожан возмущает застройка оставшихся парков и зон отдыха вместо сохранения или создания новых. Активисты настроены продолжать протесты у Смольного и в суде, если законодательный акт все-таки будет подписан.

Ранее петербургские эсеры уже обращались в прокуратуру с просьбой проверить законность строительства судебного квартала.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте