Жилье для верховных судей построят на Охте

Место их работы, судебный квартал, расположится на Смольной набережной.

Планируемый Музей блокады на Смольной набережной может сместиться зданием Верховного суда, судебным департаментом и паркингом, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на председателя КГА Владимира Григорьева. Для этих целей город готов передать три участка. Жилье для судей хотят построить на Охте.

Григорьев отметил, что основной участок под предполагаемую стройку находится в развязке Орловского тоннеля. Два других примыкают к территории Водоканала, бывшие его территории, которые он давно освободил и отдал городу. На всех этих участках разместится судебный департамент и крупный паркинг.

Судебный квартал решили перенести на Смольную набережную в прошлом году. В минувшем октябре ЗакС Петербурга исключил сквер на Смольной набережной и Сад на Неве из перечня зеленых насаждений.

Жители Центрального района уже протестовали против строительства судебного квартала, активисты-депутаты также просили провести соответствующие проверки. К успехам это не привело.

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