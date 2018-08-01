На набережной реки Карповки появилось общественное пространство

Его делали с учетом мнения жителей.

В Петербурге 7 сентября открылась обновленная набережная реки Карповки. Новое общественное пространство расположилось от улицы Чапаева до Первого медицинского университета.

Общественное пространство было создано по инициативе горожан. На набережной обустроили зоны отдыха для взрослых и детей, веревочный парк, качели и даже два огорода: с лекарственными растениями и овощами.

Благоустройство набережной будет продолжаться до 2021 года. Так, в следующем году планируют укрепить берега Карповки.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге стартовал международный турнир по танцам на колясках.

Фото: Википедия