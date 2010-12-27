В Петербурге стартовал международный турнир по танцам на колясках

На них приехали 150 танцоров из 19 стран мира.

Сегодня, 6 сентября, "Экспофоруме" стартовали международные соревнования "Кубок мира – Кубок Континентов 2019 по танцам на колясках", сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

В этом году впервые на международном уровне пройдут турниры среди детей 7-12 лет и секция "Родитель и ребенок". Последней номинации не было ранее ни на одних соревнованиях.

На соревнования в Петербург приехали 150 танцоров из 19 стран мира.

Ранее на Piter.TV: жителей Петербурга приглашают на городских площадках прочесть имена погибших в блокаду.

Фото: gov.spb.ru